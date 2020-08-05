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«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына

20:20
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина.
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фотографию своего старшего сына Егора.

«Мой сын Егор, — написал Плющенко. — Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!»

Старший сын экс-фигуриста родился15 июня 2006 года в браке с Марией Ермак. При разводе судом было установлено, что сын Егор будет носить фамилию матери. Сейчас Плющенко женат на Яне Рудковской. 6 января 2013 года у Плющенко и Рудковской родился сын Александр.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDg2q4zDv8r/

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