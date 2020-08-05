«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына
20:20
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фотографию своего старшего сына Егора.
«Мой сын Егор, — написал Плющенко. — Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!»
Старший сын экс-фигуриста родился15 июня 2006 года в браке с Марией Ермак. При разводе судом было установлено, что сын Егор будет носить фамилию матери. Сейчас Плющенко женат на Яне Рудковской. 6 января 2013 года у Плющенко и Рудковской родился сын Александр.
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