«Тоже спортсмен». Плющенко показал старшего сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фотографию своего старшего сына Егора.

«Мой сын Егор, — написал Плющенко. — Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!»

Старший сын экс-фигуриста родился15 июня 2006 года в браке с Марией Ермак. При разводе судом было установлено, что сын Егор будет носить фамилию матери. Сейчас Плющенко женат на Яне Рудковской. 6 января 2013 года у Плющенко и Рудковской родился сын Александр.