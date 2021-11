Тотьмянина в шутку назвала поцелуй с актером Колесниковым ответочкой Ягудину

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина рассказала о том, как ее супруг Алексей Ягудин и их дочери реагируют на поцелуи во время выступлений в спектаклях и шоу.

«Когда мы выступали со спектаклем «Ромео и Джульетта» Авербуха, я играла Джульетту, а Маринин — Ромео, и у нас там тоже было два таких страстных поцелуя, — приводит слова Тотьмяниной «Газета.Ru». — И когда маленькая дочка в первый раз увидела, что я целуюсь с другим дядей, не с папой, она спросила: «Это все реально? Она целуется реально с ним?!» Но дочки все равно воспринимают это как часть игры на сцене, они понимают, чем занимаются мама с папой. Когда Алексей иногда приходит домой весь зацелованный, я его спрашиваю: «Ты откуда?» Он отвечает: «Из театра, со спектакля». Вот, собственно, ответочка прилетела. Я тоже с работы».

Напомним, что в шестом выпуске «Ледникового периода» у фигуристки был поцелуй с актером Иваном Колесниковым. Они изображали влюбленную пару под композицию Your Heart Is As Black As Night.