Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков в ходе пресс-конференции, посвященной этапу «Гран-при» России, рассказал о различных сложностях с выездом на соревнования в этом сезоне.

— В этом сезоне этапы «Гран-при» удалось вернуть к привычному формату в отличие от прошлого года. Участвующим командам приходится решать серьезные проблемы как с организацией соревнований, так и с делегациями. Вам, наверное, хорошо помнятся проблемы с американскими и канадскими визами, с приездом во Францию. Федерация вынуждена больше заниматься организационными проблемами, а не подготовкой спортсменов. Все время ждем, уедет ли команда на очередной этап.