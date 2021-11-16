Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Все время ждем, уедет ли команда на очередной этап». Горшков — о проблемах с соревнованиями

Горшков высказался о проблемах с въездом на соревнования
15:27
Теги:

Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков в ходе пресс-конференции, посвященной этапу «Гран-при» России, рассказал о различных сложностях с выездом на соревнования в этом сезоне.

— В этом сезоне этапы «Гран-при» удалось вернуть к привычному формату в отличие от прошлого года. Участвующим командам приходится решать серьезные проблемы как с организацией соревнований, так и с делегациями. Вам, наверное, хорошо помнятся проблемы с американскими и канадскими визами, с приездом во Францию. Федерация вынуждена больше заниматься организационными проблемами, а не подготовкой спортсменов. Все время ждем, уедет ли команда на очередной этап.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Шойгу раскрыл подробности испытания противоспутниковой системы
0