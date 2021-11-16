Боброва рассказала, что делают с костюмами фигуристов после выступления

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва в своем Instagram рассказала, куда отправляются костюмы после выступления.

«90 процентов костюмов не стираются и даже не чистятся, потому что они имеют множество страз, камней и вышивок, которые испортятся при воздействии на них. Ведь каждый камешек пришивается, а стразы приклеиваются в ручную. Костюмы сборной России оплачивает федерация, или тот регион, от которого мы выступаем. В дальнейшем они остаются у спортсменов. И кстати, их часто используют для показательных номеров или для выступлений в различных шоу», — написала Боброва.

Девушка также рассказала, что в ее коллекции большое количество костюмов. Она отметила, что продать удалось всего несколько штук.