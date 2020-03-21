Тотьмянина поделилась фотографиями с отдыха в Таиланде. За что ее атаковали хейтеры

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина поделилась в Instagram фотографиями с дочерьми с отдых в Таиланде, за что была подвергнута жесткой критике пользователей за путешествие во время пандемии коронавируса.

uliya.kosmina: Еще одна сумасшедшая. Зачем ехать сейчас за границу без всякой надобности. Как-будто вы там никогда не были?! Если вы не попадете в сотый раз, то в вашей жизни ничего не поменяется. Потом государство будет самолеты туда посылать, чтобы вывезти оттуда туристов. Думайте прежде головой, прежде что-то сделать.

olgakrya: Страхи, конечно, сильнее нас. Можно сейчас посмеиваться на теми, кто боится за своих близких. Особенно за пожилых родственников. Не хочу казаться злой, но давайте вы все из этих своих отпусков заграничных вернетесь месяцев через пять, когда эпидемия спадет, ок? Это я об ответственности, эмпатии и хоть какой-то гражданской ответственности. Которой нет у людей, которые думают по принципу «как хочу так и делаю, и после меня хоть потом».

olgord30: Вы потом должны 14 дней на карантине посидеть дома. И в Таиланде уже два дня назад писали про 35 случаев COVID19 Вы, конечно, не в группе риска.

samoilowa.tana.83: Красота, конечно, но пугает мысль, как домой возвращаться?

nataliyavasil: Если бы люди были ответственней, мне не пришлось бы волноваться за своих 90-летних старичков, за мамочку, за тетю. У нас с дочкой и ее коллективом не сорвалась бы поездка на конкурс в Казани. И еще много чего.

Примечательно, что Тотьмянина не оставила без без ответа наиболее критичные комментарии. — У нас в жизни тоже много всего сорвалось и переживаний добавилось! — написала фигуристка. — Не нужно перекладывать ответственность на меня! Я никому ничего не должна! У меня есть семья, и я оберегаю ее, как могу!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 253 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.