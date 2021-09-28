Тиктокер Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съемках шоу «Ледниковый период». Видео

Стартовали съемки нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период». Во время выступления блогера Дани Милохина и Евгении Медведевой многие зрители испугались. Тиктокер с титулованной спортсменкой выполняли поддержку, которая закончилась неудачно — Даня ударился головой о лед, а Евгения упала на колени.

На вопрос Super о самочувствии после выступления Милохин ответил: «Плохо», а Женя сказала, что упала на партнера, лишь слегка ушиблась.