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Загитова показала свой образ на съемках первого выпуска нового сезона «Ледникового периода»

20:22
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в новом образе на стартовавших во вторник съемках нового сезона шоу «Первого канала» «Ледниковый период».

Загитова, которая ведет шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, появилась на льду в белом платье с накидкой и серебристым поясом.

Публикация от Alina Zagitova fan account ? (@teamzagitova)

Премьера нового сезона «Ледникового периода», участником которого стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, состоится на «Первом канале» 2 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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