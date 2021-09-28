Загитова показала свой образ на съемках первого выпуска нового сезона «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в новом образе на стартовавших во вторник съемках нового сезона шоу «Первого канала» «Ледниковый период».

Загитова, которая ведет шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, появилась на льду в белом платье с накидкой и серебристым поясом.

Премьера нового сезона «Ледникового периода», участником которого стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, состоится на «Первом канале» 2 октября.