Загитова взяла интервью у Медведевой на шоу «Ледниковый период». Один вопрос пришлось переснять

Алина Загитова взяла интервью у Евгении Медведевой в рамках первого выпуска шоу «Ледниковый период».

Сначала ведущая проекта задала вопрос партнеру Медведевой тиктокеру Дане Милохину, а затем спросила у партнерши по «Хрустальному» об ощущениях от парного катания. Но в первом варианте Алина перепутала слова и сказала, что теперь «надо думать не только за него, но и за себя». Со второго дубля все прошло хорошо.

Ранее Загитова остроумно ответила на комментарий главы «Самбо-70» Рената Лайшева. Тот сказал, что у Медведевой лучше дикция, потому что она «московская девочка». В ответ Алина выложила в Instagram сторис с книгой и подписью: «Работаю над «московской» речью».

В первом прокате на шоу Милохин уронил Медведеву.