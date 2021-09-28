Загитова взяла интервью у Медведевой на шоу «Ледниковый период». Один вопрос пришлось переснять
18:08
Алина Загитова взяла интервью у Евгении Медведевой в рамках первого выпуска шоу «Ледниковый период».
Сначала ведущая проекта задала вопрос партнеру Медведевой тиктокеру Дане Милохину, а затем спросила у партнерши по «Хрустальному» об ощущениях от парного катания. Но в первом варианте Алина перепутала слова и сказала, что теперь «надо думать не только за него, но и за себя». Со второго дубля все прошло хорошо.
Ранее Загитова остроумно ответила на комментарий главы «Самбо-70» Рената Лайшева. Тот сказал, что у Медведевой лучше дикция, потому что она «московская девочка». В ответ Алина выложила в Instagram сторис с книгой и подписью: «Работаю над «московской» речью».
В первом прокате на шоу Милохин уронил Медведеву.
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