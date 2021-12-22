Телеведущий Соловьев сообщил о раскаянии студентов, избивших олимпийского чемпиона Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал подробности о нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева.

«Двое студентов, избивших в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, раскаялись в своих действиях, сообщил источник в правоохранительных органах», — написал Соловьев в Twitter.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что фигурист был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Соловьев был доставлен в Боткинскую больницу с сотрясением мозга.