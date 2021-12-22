Тутберидзе о конкуренции с Плющенко: «А он есть?»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением о других тренерах по фигурному катанию.

— Существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит? — вопрос Тутберидзе в интервью Первому каналу. — Вот есть Плющенко, условно говоря.

— А он есть?

— Не знаю.

— Я тоже. Нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными. Здесь вопрос от спортсмена, от доверия и понимания.

Если доверия нет, ему позвонили или написали — как это работает, я не знаю... Если ты позвал — ты где-то обязан уже. Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем был там.

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. В турнире примут участие 62 спортсмена.