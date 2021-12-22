Адвокат Кокорина — об избиении Соловьева: «Побои средней тяжести налицо, это до трех лет ограничения свободы»
Адвокат Александра Кокорина Александр Добровинский прокомментировал инцидент с избиением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.
«Мне кажется это побои средней тяжести — 112-я статья. Ну а 112-я статья предусматривает ограничение свободы до трех лет. Там есть еще принудительные работы до трех лет, арест до 6 месяцев, но вот мне кажется, что все-таки угрозы жизни как таковой не было, со слов опять-таки, но вот побои средней тяжести, мне кажется, налицо.
Но разве это не хулиганство? Нет, нет, это другое. То что нападавших было двое, конечно, отягощающие обстоятельство. Но все равно до трех лет, я думаю", — приводит слова адвоката «КП».
21 декабря появилась информация, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.
Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Фигурист доставлен в Боткинскую больницу, в нейрохирургическое отделение.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/advokat-kokorina-ob-izbienii-izvestnogo-figurista-dmitriya-soloveva/
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