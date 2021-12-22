Адвокат Александра Кокорина Александр Добровинский прокомментировал инцидент с избиением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

«Мне кажется это побои средней тяжести — 112-я статья. Ну а 112-я статья предусматривает ограничение свободы до трех лет. Там есть еще принудительные работы до трех лет, арест до 6 месяцев, но вот мне кажется, что все-таки угрозы жизни как таковой не было, со слов опять-таки, но вот побои средней тяжести, мне кажется, налицо.

Но разве это не хулиганство? Нет, нет, это другое. То что нападавших было двое, конечно, отягощающие обстоятельство. Но все равно до трех лет, я думаю", — приводит слова адвоката «КП».