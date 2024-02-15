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15 февраля, 14:56

Тарасова сообщила, что идет на поправку: «У меня была обыкновенная простуда»

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о своем состоянии здоровья.

«У меня была обыкновенная простуда. Сейчас я чувствую себя лучше, иду на поправку. Набираюсь сил и восстанавливаюсь», — сказала Тарасова «СЭ».

13 февраля Тарасова заявила RT, что из-за болезни пропустит соревнования фигуристов на Всероссийской Спартакиаде сильнейших 2024 года, которая пройдет в Магнитогорске.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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