Татьяна Тарасова: «Поздравляю Мишина с днем рождения! Очень люблю и уважаю его»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского специалиста Алексея Мишина с днем рождения.

Сегодня, 8 марта, Мишину исполнилось 82 года.

«Я поздравляю Мишина с днем рождения! Горжусь его трудовыми успехами. Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает. Очень люблю и уважаю Мишина», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Будучи фигуристом, Мишин выступал в паре с Татьяной Москвиной. Они становились чемпионами СССР, серебряными призерами чемпионата мира, а также завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионатах Европы.

Подопечными Мишина являются Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгений Семененко, Михаил Коляда и другие.