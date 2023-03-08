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Сегодня, 15:16

РБК: состояние фигуриста Костомарова не улучшается

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова остается без изменений, сообщает РБК с ссылкой на источник близкий к ситуации.

По информации источника, на данный момент в состоянии Костомарова нет никаких улучшений, но ухудшений также не прослеживается.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему Костомарову ампутировали обе стопы.

20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Источник: https://sportrbc.ru/news/640861229a79473652992299
Фигурное катание
Роман Костомаров
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