РБК: состояние фигуриста Костомарова не улучшается

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова остается без изменений, сообщает РБК с ссылкой на источник близкий к ситуации.

По информации источника, на данный момент в состоянии Костомарова нет никаких улучшений, но ухудшений также не прослеживается.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему Костомарову ампутировали обе стопы.

20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.