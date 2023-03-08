Журналист «СЭ» сломал коньки на первой тренировке к турниру шоу-программ. Видео

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов начал подготовку к чемпионату шоу-программ 18 марта, на который был допущен организаторами.

На первой же тренировке корреспондент «СЭ» сломал коньки, на которых собирался выступать, чем вызвал смех всех посетителей. Казус произошел во время исполнения перекидного прыжка.

Чемпионат шоу-программ, организованный Федерацией фигурного катания России и Первым каналом, состоится 18 марта в «Мегаспорте». К участию допущено 24 фигуриста, журналист «СЭ», как ожидается, выступит вне конкурса с программой «Трагедия хайпожора».