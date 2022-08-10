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Тарасова объяснила визиты к тренерам: «Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Работу себе ищу»

Тарасова объяснила свое присутствие на тренировках групп Плющенко и Тутберидзе
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Евгения Плющенко о том, что он был бы рад видеть ее у себя ежедневно.

«Я собиралась прийти к Плющенко во второй раз. Но сейчас я хотела бы прийти к Буцаевой. И еще пару тренеров, а потом уже по второму кругу. Инспекция всех тренеров? Ну вы же спрашиваете про это. Это не инспекция. Я это делаю для себя. Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу. Вот так бы я сказала», — сказала Тарасова «СЭ».

6 августа Плющенко в своих социальных сетях выложил фотографию с Тарасовой и фигуристами своей академии.

В июле заслуженный тренер СССР посетила тренировки группы Этери Тутберидзе, а 10 августа побывала на тренировке группы Александра Жулина.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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