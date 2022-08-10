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Сегодня, 19:58

Тарасова поделилась впечатлениями от тренировки группы Жулина: «Хорошие пары!»

Тарасова поделилась впечатлениями от тренировки фигуристов группы Жулина
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от тренировки фигуристов группы Александра Жулина.

«Сегодня была у Жулина. У него катались три пары, есть новые для меня. Хорошие пары! Все катают то, что Жулин поставил. Тренер поставил, хореографы отрабатывают. Все идет, процесс идет», — сказала Тарасова «СЭ».

6 августа Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Евгения Плющенко.

В июле заслуженный тренер СССР посетила тренировку группы Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Александр Жулин
Татьяна Тарасова
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