Тарасова поделилась впечатлениями от тренировки группы Жулина: «Хорошие пары!»
Тарасова поделилась впечатлениями от тренировки фигуристов группы Жулина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от тренировки фигуристов группы Александра Жулина.
«Сегодня была у Жулина. У него катались три пары, есть новые для меня. Хорошие пары! Все катают то, что Жулин поставил. Тренер поставил, хореографы отрабатывают. Все идет, процесс идет», — сказала Тарасова «СЭ».
6 августа Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Евгения Плющенко.
В июле заслуженный тренер СССР посетила тренировку группы Этери Тутберидзе.
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