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Жулин: «Татьяна Анатольевна — легенда. Планируем приглашать ее чаще»

Жулин признался, что всегда рад видеть Тарасову на тренировках своей группы
Микеле Антонов
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Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал «СЭ», как прошел визит Татьяны Тарасовой на тренировку его группы.

«Всегда рад видеть Татьяну Анатольевну, потому что она человек-легенда. Естественно, прислушиваемся ко всем ее замечаниям. У меня сложилось впечатление, что она ушла довольной, мне показалось, что я на правильном пути. Конечно, она давала нам советы: показывала какие-то движения, кое-что мы улучшили, усилили, поменяли. Мнение такого опытного человека, воспитавшего массу Олимпийских чемпионов, всегда очень важно. Можно это слышать, можно нет. Я предпочитаю слышать. Мне не надо ничего посещать. Опыта достаточно. Мы планируем приглашать Татьяну Анатольевну посещать нас почаще», — сказал Жулин «СЭ».

6 августа Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Евгения Плющенко.

В июле заслуженный тренер СССР посетила тренировку группы Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Александр Жулин
Татьяна Тарасова
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