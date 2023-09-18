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Сегодня, 14:19

Тарасова заявила, что выбор программы Гуменника является личным делом фигуриста и его тренера

Виктория Кравченко
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что думает о короткой программе Петра Гуменника. Она также прокомментировала ситуацию с рекомендациями по музыке фигуриста.

«Мне очень понравилась программа Петра. Рекомендации по музыке? Только не от безграмотных людей, которые эти письма пишут. Почему они поменяли программу, если ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) этого делать не запрещала, это их личное дело. Но они не борются за себя», — цитирует Тарасову ТАСС.

Она посоветовала позвать ее для решения вопроса по поводу музыки к программе Гуменника.

«Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?» — добавила Тарасова.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Источник: https://tass.ru/sport/18773367
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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