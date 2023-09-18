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Сегодня, 13:07

Попова считает, что танцоры Степанова и Букин были объективно лучшими на прокатах в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова считает, что многократные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин были объективно лучшим дуэтом на контрольных прокатах сборной.

«Степанова и Букин были объективно лучшими, невероятно классными в плане унисона, скольжения, линий, скатанности. Они несомненные лидеры, и программы им очень идут — они органичны, берут за душу, в них есть интересные находки, красивые костюмы. Все сложилось. Что касается остальных дуэтов, то произвольные программы в плане постановок были интереснее, чем ритмический танец. Он в этом году меня не воодушевляет, хотя я очень люблю дух диско. Я увидела много лишних движений и мало тех, что отражали бы эпоху. Хотя по правилам все могли выбрать любой трек из любого направления — рэп, рок, что угодно. Но все брали то, что брали, хотя в 80-х есть где покопаться. Возможно, причина в обязательной серии самбы, которую органично «впихнуть» в рок, конечно, сложно», — приводит слова Поповой ТАСС.

Для дуэта прокаты стали первыми после полуторагодичного перерыва — Степанова уходила в декрет. В межсезонье спортсмены приняли участие в шоу Ильи Авербуха.

Источник: https://tass.ru/sport/18773575
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
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