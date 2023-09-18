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Сегодня, 15:00

Энберт выразил сожаление, что Гуменник не смог выступить под Rammstein

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о короткой программе обладателя серебряной медали чемпионата России-2023 Петра Гуменника на контрольных прокатах в Москве.

«Фигурист и его тренеры вправе выбирать музыку, но, естественно, и федерация в этом принимает участие. Просто обычно участие федерации и главного тренера сборной сводится к тому, нравится музыка или нет, подходит она спортсмену или не подходит. И решается это заранее. А сейчас, по словам Петра, музыка нравилась спортсмену, тренеру и федерации — все сложилось. Вроде бы, можно было кататься, болельщикам можно было ждать эту программу на турнирах и в прокатах. Но не дождались, к сожалению. Мне понятны эмоции Петра. После короткой программы было видно, что он расстроен. Потому что подготовить программу — огромный труд. Начиная с весны, идет подбор и компоновка музыки, работа с хореографом-постановщиком, потом — работа с хореографом, который отрабатывает программу, работа с тренером. Петр — креативный спортсмен, он наверняка потратил много эмоциональных сил на создание образа. Я уж не говорю про физические усилия. И, конечно, обидно, когда тебе за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/18/21309794.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
Петр Гуменник
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