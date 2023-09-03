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Сегодня, 16:22

Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заплатил фигуристу Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор.

«Рассчитался с именинником! Маркуша, с днем рождения! Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться», — написал Плющенко в соцсетях.

Кондратюк в рамках финального шоу «Щелкунчик» в Пекине поспорил с Плющенко, что сможет исполнить 10 тройных акселей подряд, максимальная пауза между прыжками должна быть не больше 15 секунд. Кондратюк смог выполнить условия спора.

Марк Кондратюк и&nbsp;Евгений Плющенко. Кондратюк выиграл у Плющенко миллион. Это цена десяти тройных акселей

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Марк Кондратюк
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