Тарасова считает невысокими шансы допуска российских фигуристов к стартам конгрессом ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможные шансы на допуск российских фигуристов к стартам. Этот вопрос будет рассматриваться на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Шанс на то, что российские спортсмены будут допущены к стартам, есть, но очень маленький. Тренеры профессию не потеряют — они могут уехать в другие страны, и за ними весь мир поедет, это тоже надо понимать», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее стало известно, что украинское предложение не допустить Россию на конгресс ISU провалилось на голосовании. Мероприятие в Пхукете продлится до 10 июня.