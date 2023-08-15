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Сегодня, 14:24

Тарасова считает, что семейная жизнь не должна отрицательно повлиять на результаты Косторной и Куницы

Виктория Кравченко
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что семейная жизнь не должна повлиять на результатах пары фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы.

«Они только начали кататься вместе, ничего не должно помешать им. У них еще хорошие перспективы, они молодые, только начинают, тренируются. Будет сезон — посмотрим, что у них получится», — сказала Тарасова в эфире «Матч ТВ».

19-летняя Косторная и 20-летний Куница поженились 12 августа. Оба фигуриста занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в предстоящем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. Она перешла в парное катание в начале этого года.

Источник: https://matchtv.ru/
Алена Косторная
Георгий Куница
Татьяна Тарасова
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