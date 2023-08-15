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Фигурист Семененко: «Из кожи вон вылезу, но получу медицинское образование»

Фигурист Семененко хочет получить медицинское образование
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион России Евгений Семененко в интервью «СЭ» объяснил, как совмещает спортивные тренировки и учебу в медицинском вузе.

— Будет сильно, если ты оба нынешних своих пути параллельно пройдешь и получишь медицинское образование.

— Из кожи вон вылезу, но пройду.

— А объем тренировок из-за этого не страдает?

— Нет, графики подстроены. Я достаточно времени провожу на тренировках, и для меня больше важна их эффективность. Когда прихожу на каток, стараюсь довести ее до максимума. Так повелось с детства, до перехода в группу Алексея Николаевича Мишина у меня было немного тренировок, одна-две в день, но я катался в удовольствие, всегда горел желанием, внутри был соревновательный дух — добить прыжок, просчитывал процент выездов, сколько из скольких я делаю.

— Как в компьютерной игре.

— Типа того. Если начал, надо добивать. Например, я долго двойной аксель не мог выучить. Дольше, чем тройной, учил.

— Ты чемпион России. Международных соревнований пока нет, главный титул в России есть. В чем тот самый спортивный азарт, о котором ты говорил?

— Удерживать позицию всегда сложнее, чем добиваться. Впереди новый сезон — буду совершенствоваться.

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Фигурное катание
Евгений Семененко
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