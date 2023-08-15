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Литовец Кочкерс: «То, что отношение к российским фигуристам за рубежом не очень, — выдумки»

Литовский фигурист Кочкерс назвал выдумками плохое отношение к российским спортсменам за рубежом
Ана Горшкова
Корреспондент
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17-летний литовский фигурист Даниэль Кочкерс рассказал об отношении к российским спортсменам за рубежом.

«Как к российским фигуристам относятся за рубежом? То, что отношение не очень, — это все выдумки. Касательно фигуристов все отлично. Никто с политикой ничего не связывает. Фигуристы — это ведь спортсмены, а не политики. Общение продолжается, тренировки продолжаются, ничего не меняется», — приводит слова Кочкерса Sport24.

Также спортсмен заявил, что без российских фигуристов на международных стартах отсутствует конкурнция.

«Скучно сейчас соревноваться без россиян? Конечно, скучно. Абсолютно нет конкуренции. Мне всегда нравится в российских спортсменах то, что они на каждом старте не повторяют одни и те же прыжки, исполняют их по-разному. Вот мне нравится, когда ты гадаешь, сделает он этот прыжок или не сделает. И вот если сделает, ты получаешь такой нереальный кайф. А когда ты видишь, что он не делает, ты так же искренне расстраиваешься за этого спортсмена. Вот эта игра эмоций мне очень нравится», — сказал Кочкерс.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023 года Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: Sport24
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