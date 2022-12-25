Тарасова считает, что Коган достоин занять пост президента Федерации фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» назначение Александра Когана временно исполняющим полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России.

«Достойная ли Александр Коган кандидатура на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России? Да, самая достойная», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Коган — генеральный директор ФФККР. Пост президента федерации стал свободным после того, как 17 ноября в возрасте 76 лет скончался Александр Горшков, возглавлявший организацию с июня 2010 года.