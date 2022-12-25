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Сегодня, 10:57

Александр Коган назначен временно исполняющим обязанности президента ФФККР

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Коган.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Коган назначен временно исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято на заседании исполкома ФФККР, который состоялся 25 декабря в Красноярске.

Коган — генеральный директор ФФККР. Пост президента федерации стал свободным после того, как 17 ноября в возрасте 76 лет скончался Александр Горшков, возглавлявший организацию с июня 2010 года.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/ispolkom-ffkkr-poruchil-ispolnenie-polnomochij-prezidenta-federatsii-general-nomu-direktoru-aleksandru-koganu
Фигурное катание
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