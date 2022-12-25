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Сегодня, 11:50

Роднина — о назначении Когана временно исполняющим полномочия президента ФФККР: «Он больше знаком со всей ситуацией»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Александр Коган назначен временно исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В любой ситуации президента надо выбирать по окончании сезона — конец весны, начало лета. Какие еще появятся кандидаты — сложно сказать. Легче было назначить временно Когана, который является генеральным директором. Думаю, он больше знаком со всей ситуацией, материалами. Но если говорить о президенте, то время покажет, появятся другие кандидаты. Хотелось бы ознакомиться с их программами. Не просто выбирать личность, а увидеть, с чем он идет на эту должность. Тогда можно будет делать какие-то выводы», — сказала Роднина «СЭ».

Коган — генеральный директор ФФККР. Пост президента федерации стал свободным после того, как 17 ноября в возрасте 76 лет скончался Александр Горшков, возглавлявший организацию с июня 2010 года.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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