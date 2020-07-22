Тарасова рассказала, что у Медведевой готовы обе программы

Обе программы серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане россиянки Евгении Медведевой готовы, в настоящий момент спортсменка оттачивает короткую.

— Стараемся, работаем, но пока рано какие-то итоги подводить, — сказала в интервью ТАСС тренер Татьяна Тарасова, которая помогает спортсменке. — Я просто помогаю ей с программами, хожу на одну тренировку в день и хожу с удовольствием. Обе программы готовы, сейчас оттачиваем короткую. Женя восстановила все, что она делала до этого.

20-летняя Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018. Также в ее активе два золота чемпионата мира и столько же — на чемпионатах Европы.