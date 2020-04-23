Тарасова предложила вести официальную трансляцию этапов Кубка России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что из-за неопределенности с календарем будущего сезона стоит большее внимание уделить внутренним соревнованиям.

— Конечно, календарь изменится, потому что хвост пандемии, последствия коронавируса еще будут ощущаться, полностью не пропадут, — цитирует официальный сайт ФФККР Тарасову. — Но в этой ситуации от нас ничего не зависит. Даже если предположить, что мы приступим к тренировкам в июне, и юниорский состав подготовится к сентябрю, будут ли проводиться соревнования, юниорские этапы Гран-при? Это связано с международной ситуацией — откроют ли границы, возобновятся ли перелеты, что будет с визами, экономикой — возможно, какие-то страны не смогут провести свои турниры, много еще разных причин. Так что загадывать не стоит, потому что вопрос очень серьезный и глобальный. Думаю, к концу лета Европа еще будет ощущать серьезные последствия пандемии.

Мы должны концентрироваться на этапах Кубка России. Вплоть до того, что транслировать их по ТВ. Думаю, эти соревнования будут смотреть так же, как смотрят сейчас чемпионаты Европы и мира. Потому что все уже соскучились по фигурному катанию. И лучше это смотреть, чем многое другое, потому что «живое», потому что соревнования проходят в реальном времени.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале в конце марта, был отменен. Старт сезона-2019/20 запланирован ISU на 9 сентября.