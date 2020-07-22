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Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве

13:13
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Российская фигуристка Евгения Медведева готовит в Москве свою короткую программу. Об этом сообщил ее тренер Брайан Орсер. Также он отметил, что помогает спортсменке известный тренер Татьяна Тарасова.

«2-3-4 в неделю мы проводим онлайн-сессии, — сказал Орсер на видео, опубликованном в сообществе фанатов Евгении Медведевой в Instagram. — Она сейчас в Москве. Именно сегодня она должна провести определенную работу с Татьяной Тарасовой. Она дополнительно работает над короткой программой. Я много работаю над техникой, Трейси Уилсон (другой тренер — Прим. «СЭ») — над всем в целом. Это работает! Честно вам скажу, мне это нравится. Меня ничего не отвлекает, я сосредоточен только на ней».

20-летняя Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018. Также в ее активе два золота чемпионата мира и столько же — на чемпионатах Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CC6HyT2IRXx/?igshid=1v9ihsqorivxj

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