Тарасова почтила память Дениса Тена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в Instagram, посвященный погибшему фигуристу Денису Тену. Казахстанский спортсмен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате.

— Три года без Дениса, — написала Тарасова.

Согласно данным казахстанской полиции, Тен получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.