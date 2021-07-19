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Тарасова почтила память Дениса Тена

09:45
Денис Тен. Фото Антон Сергиенко, «СЭ»
Денис Тен. Фото Антон Сергиенко, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в Instagram, посвященный погибшему фигуристу Денису Тену. Казахстанский спортсмен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате.

— Три года без Дениса, — написала Тарасова.

Согласно данным казахстанской полиции, Тен получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

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