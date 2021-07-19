«Мамина улыбка». Дочь Тутберидзе вместе с партнером Смолкиным приняла участие в фотосессии
08:52
Российская фигуристка Диана Дэвис опубликовала в Instagram снимок с чувственной фотосессии со своим партнером Глебом Смолкиным. Они вместе выступают в танцах на льду и состоят в отношениях.
«Мамина улыбка», — отметила одна из подписчиц в комментариях.
18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Пара с нового сезона будет выступать на соревнованиях среди взрослых.
Читайте также
1
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю