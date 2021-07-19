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«Мамина улыбка». Дочь Тутберидзе вместе с партнером Смолкиным приняла участие в фотосессии

08:52
Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Диана Дэвис опубликовала в Instagram снимок с чувственной фотосессии со своим партнером Глебом Смолкиным. Они вместе выступают в танцах на льду и состоят в отношениях.

«Мамина улыбка», — отметила одна из подписчиц в комментариях.

18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Пара с нового сезона будет выступать на соревнованиях среди взрослых.

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