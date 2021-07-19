Екатерина Боброва будет вести программу на Первом канале

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва стала ведущей Первого канала.

«Наконец-то я могу об этом вам рассказать! Меня переполняют невероятные эмоции! Собственная рубрика в передаче «Доброе утро» на Первом канале!» — написала спортсменка в Instagram.

Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым завоевала золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В 2019 году Екатерина завершила профессиональную карьеру. В том же году она родила сына.