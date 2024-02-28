Загитова рассказала, что осваивает профессию буровика в Альметьевске

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время поездки в Альметьевск заявила, что будет осваивать профессию буровика.

«Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики, на самом деле, занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места, — сказала фигуристка на видео в Telegram-канале. — Но тем не менее я приехала посмотреть, как все это устроено. Поэтому настоящие мужчины тут работают».

Ранее стало известно, что Загитова будет генеральным менеджером своей школы фигурного катания в Казани.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).