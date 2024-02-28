Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

28 февраля, 16:29

Загитова рассказала, что осваивает профессию буровика в Альметьевске

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время поездки в Альметьевск заявила, что будет осваивать профессию буровика.

Алина Загитова (слева), Анна Щербакова (в&nbsp;центре) и&nbsp;Елизавета Туктамышева. Три девушки-капитанки. На Кубке Первого канала определились лица команд

«Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики, на самом деле, занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места, — сказала фигуристка на видео в Telegram-канале. — Но тем не менее я приехала посмотреть, как все это устроено. Поэтому настоящие мужчины тут работают».

Ранее стало известно, что Загитова будет генеральным менеджером своей школы фигурного катания в Казани.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

Фигурное катание
Алина Загитова
22
6
Читайте также
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой

Тарасова о бесплатном обучении фигуристов в школе Загитовой: «Это будет мотивировать»
Новости
RSS RSS
Все новости