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Сегодня, 13:36

Тарасова объяснила, для чего Косторная перешла в парное катание

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«Я про это давно знала. Думаю, что она перешла в парное катание для того, чтобы научиться парным элементам, чтобы потом работать в шоу. Парникам в шоу проще работать», — сказала Тарасова «СЭ».

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Фигурное катание
Алена Косторная
Татьяна Тарасова
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