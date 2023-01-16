Буянова проводила с Косторной беседы, беспокоясь за ее переход в пары

Как известно «СЭ», Елена Буянова была недовольна занятиями Алены Косторной в паре с Георгием Куницей и неоднократно разговаривала с фигуристкой, подозревая ее скорый уход из группы.

Однако беседы не возымели эффекта, и стороны прекратили сотрудничество.

Косторная и Куница готовили переход в пары еще в прошлом году, после того как начали активно начали учить парные элементы. Сегодня они, судя по соцсетям, улетели на Кубу.