Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:33

В Госдуме не считают катастрофой возможную смену гражданства дочки Тутберидзе и ее партнера

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможной смене гражданства дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина.

«Не вижу здесь никакой катастрофы. Все зависит от ситуации каждого спортсмена. У кого-то национальность, у кого-то семейное положение меняется, у кого-то другие причины. Мы видим тот факт, что из России нет повального бегства спортсменов. Мы стараемся, чтобы спортсмены чувствовали себя здесь защищенными в материальном плане, продолжали тренировочный процесс, участвовали в соревнованиях. Наши спортсмены скоро буду участвовать в международных соревнованиях, это очевидно. У нас же нет истерик, когда иностранцы получают российское гражданство и завоевывают для нас медали, как Вик Уайлд или Виктор Ан на Олимпиаде 2014 в Сочи», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее «РИА Новости» сообщили, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание

Тарасова объяснила, для чего Косторная перешла в парное катание
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости