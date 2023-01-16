В Госдуме не считают катастрофой возможную смену гражданства дочки Тутберидзе и ее партнера

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможной смене гражданства дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина.

«Не вижу здесь никакой катастрофы. Все зависит от ситуации каждого спортсмена. У кого-то национальность, у кого-то семейное положение меняется, у кого-то другие причины. Мы видим тот факт, что из России нет повального бегства спортсменов. Мы стараемся, чтобы спортсмены чувствовали себя здесь защищенными в материальном плане, продолжали тренировочный процесс, участвовали в соревнованиях. Наши спортсмены скоро буду участвовать в международных соревнованиях, это очевидно. У нас же нет истерик, когда иностранцы получают российское гражданство и завоевывают для нас медали, как Вик Уайлд или Виктор Ан на Олимпиаде 2014 в Сочи», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее «РИА Новости» сообщили, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.