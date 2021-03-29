Тарасова — о составе сборной России на командный ЧМ: «Наши ребята — главные фавориты»
13:34
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy.
«Наши ребята — главные фавориты турнира! А как еще? Мы же хотим выиграть. Пары — чемпионы, девочки — чемпионы, мужчины тоже недалеко ушли», — сказала Тарасова «СЭ»
Командный турнир World Team Trophy пройдет в японском городе Осака 15-18 апреля. В составе российской сборной выступят:
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
(Владислав Флегонтов)
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