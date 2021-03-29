Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy.

«Наши ребята — главные фавориты турнира! А как еще? Мы же хотим выиграть. Пары — чемпионы, девочки — чемпионы, мужчины тоже недалеко ушли», — сказала Тарасова «СЭ»

Командный турнир World Team Trophy пройдет в японском городе Осака 15-18 апреля. В составе российской сборной выступят:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;

Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

(Владислав Флегонтов)