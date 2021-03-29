Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух прокомментировал состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy, который пройдет в городе Осака (Япония) с 15 по 18 апреля.

«Я думаю, что состав формировался по результатам чемпионата мира, — сказал Авербух «СЭ». — Насколько наша команда сильна? Вы все видели на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. Те, кто показали лучший результат, едут в Японию. Это правильное и логичное решение. Какие у нас будут результаты? В теории и на практике мы должны выигрывать этот турнир, потому что мы самая сильная команда в мире. Это однозначно и понятно всем».

Ранее, 29 марта, официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал состав на командный чемпионат мира. Мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщиины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Артем Бухаев)