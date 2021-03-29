Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответила Алексею Ягудину, который ранее отреагировал на ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего известного продюсера его женой.

Ягудин сделал скриншот соответствующей новости, подписав: «Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место».

«На месте Ягудина я ответила бы также, если бы, конечно, обратила на это внимание! Так как про меня пишут столько, что иногда диву даешься! Завидую Алексею, сколько же у него свободного времени все это читать. У меня вот нет ни времени, ни желания обращать внимание на тот хайп, который сейчас так приветствуется в СМИ про любого известного человека. Пишут все и без разбора! Сейчас каждый суслик — агроном, любой блогер без высшего образования — журналист, поэтому хорошо, что я жена «Ягудина», а не муж Тутберидзе! И на этом спасибо! (смеется)», — сказала Рудковская «СЭ»

(Владислав Флегонтов)