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Определился состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

13:07
Анна Щербакова. Фото Reuters
Анна Щербакова. Фото Reuters
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Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России 29 марта опубликовал состав на командный чемпионат мира.

Состав российской команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. У мужчин в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, у женщиин — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, в парах национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5478-sostav-rossijskoj-sbornoj-na-komandnyj-turnir-world-team-trophy.html

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