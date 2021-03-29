Определился состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию
Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России 29 марта опубликовал состав на командный чемпионат мира.
Состав российской команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. У мужчин в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, у женщиин — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, в парах национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5478-sostav-rossijskoj-sbornoj-na-komandnyj-turnir-world-team-trophy.html
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