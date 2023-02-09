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Сегодня, 17:57

Тарасова назвала позитивным знаком приглашение российской делегации к участию в конференции ISU

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что приглашение делегации российского фигурного катания к участию в конференции Международного союза конькобежцев (ISU) является позитивным знаком.

«Я считаю, что это позитивный знак. Это [приглашение подчеркивает] и личное отношение к Когану, которое находится на очень высоком уровне. Считаю, что это очень важно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

В среду, 8 февраля, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что представители организации будут участвовать в конференции ISU, которая состоится в марте в рамках чемпионата мира по фигурному катанию.

Источник: https://tass.ru/sport/17007175
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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