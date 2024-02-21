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21 февраля, 16:39

Тарасова назвала дисквалификацию Валиевой трагедией сезона в фигурном катании

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что готова поддержать фигуристку Камилу Валиевой после дисквалификации.

«Ситуация, которая произошла с Камилой, это не то что разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение к Валиевой. Мы будем стараться поддерживать ее и дальше во всех начинаниях. Если ей нужна моя поддержка, я всегда открыта», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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