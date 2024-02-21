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21 февраля, 19:06

Гуменник и Муравьева примут участие в Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Петр Гуменник и Софья Муравьева примут участие в Кубке Первого канала.

Спортсмены были выбраны для участия в турнире по итогам голосования болельщиков. Гуменник получил 94425 голосов (47 процентов), а Муравьева — 41188 (33).

В танцах на льду зрители выбрали Екатерину Миронову и Евгения Устенко. За них отдали 76368 голосов (37 процентов).

Болельщики выбирают фигуристов перед Кубком Первого канала. Участников турнира в фигурном катании выбирают болельщики и журналисты. Все превратилось в мем

В ближайшее время будут опубликованы результаты голосования СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России, после чего станет известен полный состав участников.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://t.me/figureskating_1tv/754
Фигурное катание
Петр Гуменник
Софья Муравьева
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