Гуменник и Муравьева примут участие в Кубке Первого канала

Российские фигуристы Петр Гуменник и Софья Муравьева примут участие в Кубке Первого канала.

Спортсмены были выбраны для участия в турнире по итогам голосования болельщиков. Гуменник получил 94425 голосов (47 процентов), а Муравьева — 41188 (33).

В танцах на льду зрители выбрали Екатерину Миронову и Евгения Устенко. За них отдали 76368 голосов (37 процентов).

В ближайшее время будут опубликованы результаты голосования СМИ и Федерации фигурного катания на коньках России, после чего станет известен полный состав участников.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге.