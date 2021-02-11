Тарасова и Морозов выступят на Challenge Cup в Голландии

Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Challenge Cup в Голландии. 11 февраля его опубликовали организаторы турнира.

Среди участников — российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Также в списке грузин Морис Квителашвили, бельгийка Лоэна Хендрикс, француз Кевин Эймоз, швейцарка Алексия Паганини и другие.

Соревнования пройдут 25-28 февраля в Гааге