ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Тарасова и Морозов выступят на Challenge Cup в Голландии

22:05
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Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Challenge Cup в Голландии. 11 февраля его опубликовали организаторы турнира.

Среди участников — российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Также в списке грузин Морис Квителашвили, бельгийка Лоэна Хендрикс, француз Кевин Эймоз, швейцарка Алексия Паганини и другие.

Соревнования пройдут 25-28 февраля в Гааге

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