Тарасова и Морозов выступят на Challenge Cup в Голландии
22:05
Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Challenge Cup в Голландии. 11 февраля его опубликовали организаторы турнира.
Среди участников — российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Также в списке грузин Морис Квителашвили, бельгийка Лоэна Хендрикс, француз Кевин Эймоз, швейцарка Алексия Паганини и другие.
Соревнования пройдут 25-28 февраля в Гааге
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю