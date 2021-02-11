Медведева показала пародию на «Голодные игры»

Российская фигуристка Евгения Медведева 11 февраля опубликовала новое видео в своем TikTok. Она показала пародию на фильм «Голодные игры».

На видео россиянка пародирует одну из сцен и говорит: «Здравствуйте, здравствуйте. Мы отмечаем 75-ю годовщину и третью квартальную бойню «Голодных игр».

«Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника», — подписала видео спортсменка.

Команда Медведевой участвовала в Кубке Первого канала и заняла второе место, завоевав приз зрительских симпатий. Победила команда Алины Загитовой. После турнира Медведева выразила несогласие с тем, как формировались команды.