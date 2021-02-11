ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Умер хореограф Александр Степин

19:42

Скончался Александр Степин, хореограф группы Тамары Москвиной. Об этом сообщила в Instagram 11 февраля российская фигуристка Александра Бойкова.

«Мы будем помнить Вас... Наш любимый Сан Саныч», — написала спортсменка.

Публикация от @aleksandraboikova

Степину было 68 лет. Он работал со многими известными фигуристами. Среди них Евгений Плющенко Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Ксения Столбова и Федор Климов и другие.

Заслуженный тренер России. Фигуристы, работавшие с ним, становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLJnju8pVH-/

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