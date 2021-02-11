Умер хореограф Александр Степин
19:42
Скончался Александр Степин, хореограф группы Тамары Москвиной. Об этом сообщила в Instagram 11 февраля российская фигуристка Александра Бойкова.
«Мы будем помнить Вас... Наш любимый Сан Саныч», — написала спортсменка.
Степину было 68 лет. Он работал со многими известными фигуристами. Среди них Евгений Плющенко Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Ксения Столбова и Федор Климов и другие.
Заслуженный тренер России. Фигуристы, работавшие с ним, становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы.
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