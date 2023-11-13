Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов сообщили о завершении спортивной карьеры.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Морозов в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира, победители финала «Гран-при» и трехкратные чемпионы России. Тарасовой сейчас 28 лет, а Морозову — 31 год.

Известный тренер Татьяна Тарасова связала завершение карьеры Тарасовой и Морозова с отсутствием международных соревнований.